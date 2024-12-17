Генассамблея ООН приняла важное решение относительно временно оккупированных территорий Украины: кто выступил против

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека на оккупированных территориях Украины.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщил об этом 17 декабря.

"Важно решение Генеральной Ассамблеи ООН о нарушениях прав человека Россией на временно оккупированных территориях Украины. Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ прекратить захватническую войну и вывести все свои войска с нашей территории", — заявил Дмитрий Лубинец.

Какие страны выступили против резулюции

За резолюцию Генассамблеи ООН проголосовала 81 страна, 80 представителей государств воздержались.

Против выступили 14 стран, в том числе Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Иран, Китай, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Северная Корея, Россия, Судан и Зимбабве.

Известно, что принятый документ стал первой резолюцией ООН, в которой Генассамблея называет агрессию РФ против Украины "захватнической войной РФ против Украины".

Резолюция осуждает незаконное содержание под стражей гражданских украинцев, применение пыток и пыток, дискриминацию жителей временно оккупированных территорий. Она также направлена на защиту и возвращение депортированных детей

Напомним, в ООН ранее заявили о грубых нарушениях прав человека, международного гуманитарного права и военных преступлениях РФ в Украине. В частности, речь идет о 142 случаях казней украинцев.

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