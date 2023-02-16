Генассамблея ООН проголосует за мирную резолюцию к годовщине российского вторжения

На следующей неделе Генеральная Ассамблея ООН проголосует за проект мирной резолюции по войне в Украине.

К годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину на следующей неделе Генассамблея ООН проголосует за проект резолюции, в котором отметят необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что голосование состоится именно 24 февраля – в годовщину полномасштабной российской войны. Голосованию будут предшествовать двухдневные выступления десятков государств-членов ООН.

Текст резолюции ООН в очередной раз потребует от Москвы вывести свои войска и призовет к прекращению боевых действий. Украина и сторонники стремятся усилить дипломатическую изоляцию России. Это будет возможно, если три четверти членов Генеральной Ассамблеи поддержат резолюцию.

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"Мы рассчитываем на очень широкую поддержку со стороны членов. На карту поставлена не только судьба Украины, но и уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности каждого государства", — подчеркнул посол Европейского Союза Улоф Скуг, который помогал руководить разработкой резолюции Генеральной Ассамблеи.

Кроме того, Украина хотела, чтобы проект резолюции Генеральной Ассамблеи закрепил мирный план по 10 пунктам, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако дипломаты заявили, что проект был упрощен для получения максимальной поддержки.

Следует отметить, что резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридически обязательными, но имеют политический вес.

В прошлом году Россию дипломатически изолировали, когда 2 марта 141 государство проголосовало за осуждение ее вторжения в Украину и требовало от Москвы вывести свои войска. Буквально через несколько недель 140 государств проголосовали за требование доступа к помощи и защите гражданского населения. Страны раскритиковали Россию за создание "ужасающей" гуманитарной ситуации в Украине.

Тогда, 12 октября, 143 страны проголосовали за осуждение "попытки незаконной аннексии" Россией четырех частично оккупированных регионов Украины и призвали все страны не признавать этот шаг.

Москва пыталась преодолеть свою изоляцию. В преддверии апрельского голосования, которое привело к приостановлению деятельности России в Совете ООН по правам человека, Россия предупредила страны, что голосование за это мероприятие будет считаться "недружественным жестом" и будет учтено в развитии двусторонних отношений.

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