Гендиректор МАГАТЭ встретился с диктатором Путиным

Гросси и Путин / © Associated Press

Реклама

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с кремлевским диктатором Путиным.

Об этом Гросси написал в соцсети Х.

Он заявил, что его разговор с российским диктатором является «своевременным и важным».

Реклама

«Своевременный и важный обмен мнениями с президентом России Путиным по поводу ядерной энергетики, нераспространения и проблем ядерной безопасности. Благодарен за поддержку беспристрастной и профессиональной работы», рассказал глава МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) информирует, что неподалеку от Запорожской АЭС раздались обстрелы.

Мы ранее информировали, что после стрельбы на ЗАЭС инспекторы МАГАТЭ обнаружили многочисленные гильзы вблизи реакторных блоков.