Гендиректор оборонной компании Германии разнес Меркель из-за ее недальновидности: что ей вспомнил

Ангела Меркель / © Getty Images

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Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, чья компания известна, в частности, танками Leopard, подверг резкой критике бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Он обвинил ее в том, что она отвергла собственное производство вооружения, потому что в случае необходимости «позвонит по телефону в США».

Об этом он сказал на саммите по безопасности WELT, пишет Welt De.

По его мнению, зависимость Германии от Америки была умышленной со стороны Меркеля.

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«Канцлер Ангела Меркель сказала нам: „На самом деле вы нам не нужны — если возникнет проблема, мы позвоним американцам“, — вспомнил он разговор.

Паппергер добавил, что до начала войны в Украине в 2022 году в самой Германии не было «большой потребности в системах вооружения», а такие немецкие вооруженные компании, как Rheinmetall и другие, были «очернены».

«Они действительно не хотели, чтобы мы были здесь, в Германии», — критикует Паппергер.

Он призывает ФРГ к более быстрому прогрессу собственного производства оружия.

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«Мы построили артиллерийский завод за полмиллиарда евро, и, к сожалению, пока есть только один заказ из Германии на 200 000 снарядов», — отметил гендиректор Rheinmetall, приведя пример Украины, которая «быстро использует все доступные средства».

Вероятное вторжение РФ в страны НАТО — что известно

Германия активно готовится к вероятной военной атаке России на страны НАТО. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признался, что уже совершил персональные запасы пищи и воды на случай войны.

Также об угрозе вторжения говорят политики Прибалтики. Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России. Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров о потенциальной российской агрессии на фоне недавних кибератак, дезинформационных кампаний и нарушений их воздушного пространства российскими истребителями и беспилотниками.

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