Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Гендиректор Pornhub обвинил в поджоге своего имения религиозных фанатиков

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Гендиректор Pornhub обвинил в поджоге своего имения религиозных фанатиков

Фото: Pornhub/Facebook

После пожара своего имения и огромного скандала, в который попал Pornhub, Ферас Антун долго хранил молчание. Но сейчас высказал свою позицию.

Гендиректор Pornhub Ферас Антун заявил, что его роскошный особняк в Монреале стоимостью 15,9 млн долларов, сгоревший в апреле 2021 года, подожгли "экстремистские религиозные группировки".

Об этом сообщает Daily Mail.

После статьи в New York Times в 2020 году, в которой утверждалось, что Pornhub "монетизирует изнасилование детей", веб-сайт подвергся сокрушительной критике и осуждению общественности. Антун считает, что именно эти обвинения подтолкнули радикалов к нападению на его имение.

"Могли ли крайние религиозные группы подстрекать и поощрять кого-то к этому (поджога — Ред.)? Конечно. Если вы используете экстремистский язык, ваши слова привлекут внимание и мобилизуют людей из самых темных уголков Интернета", — считает гендиректор Pornhub.

В течение 2016 года Антун потратил 1,8 миллионов долларов на два земельных участка в Монреале, где, по слухам, проживает много мафиози. Участок земли, доставшийся Антуну, имел кровавое прошлое: в 2010 г. в доме, стоявшем на месте дворца Антуна, был убит "канадский крестный отец" Николо Риццуто (Nicolo Rizzuto).

Затем Ферас Антун потратил еще миллионы на строительство, которое так и не успел завершить.

Согласно плану строительства, в резиденции Антуна предполагалось наличие гаража на девять автомобилей, семи ванных комнат, восьми спален и нескольких лифтов.

План имения / © Daily Mail
План имения / Daily Mail

Несмотря на то, что сейчас особняк является руиной, его цена составляет 15,9 миллиона долларов.

© Daily Mail
Daily Mail

Скандал из Pornhub

Свой недостроенный особняк гендиректор популярного порносайта выставил на продажу за несколько недель до пожара, поскольку ему грозил финансовый крах из-за ряда обвинений, выдвинутых против Pornhub. В частности, в СМИ писали, что на видео имеются несовершеннолетние и сцены изнасилования.

"Сайт кишит видео об изнасиловании. Он монетизирует изнасилование детей, видео из шпионских камер, на которых женщины принимают душ, расистское содержимое, а также кадры, на которых женщины задыхаются в полиэтиленовых пакетах", – отмечали в New York Times.

После публикации более трех десятков женщин подали в суд на веб-сайт. Кроме того, в иске также утверждается, что MindGeek – материнская компания Pornhub – также покупала контент, произведенный торговцами людьми.

Pornhub вынудили удалить 80% своего содержимого. Также сайт ввел строгие ограничения на загрузку видео.

Читайте также: 

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация