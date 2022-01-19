Гендиректор Pornhub обвинил в поджоге своего имения религиозных фанатиков

После пожара своего имения и огромного скандала, в который попал Pornhub, Ферас Антун долго хранил молчание. Но сейчас высказал свою позицию.

Гендиректор Pornhub Ферас Антун заявил, что его роскошный особняк в Монреале стоимостью 15,9 млн долларов, сгоревший в апреле 2021 года, подожгли "экстремистские религиозные группировки".

Об этом сообщает Daily Mail.

После статьи в New York Times в 2020 году, в которой утверждалось, что Pornhub "монетизирует изнасилование детей", веб-сайт подвергся сокрушительной критике и осуждению общественности. Антун считает, что именно эти обвинения подтолкнули радикалов к нападению на его имение.

"Могли ли крайние религиозные группы подстрекать и поощрять кого-то к этому (поджога — Ред.)? Конечно. Если вы используете экстремистский язык, ваши слова привлекут внимание и мобилизуют людей из самых темных уголков Интернета", — считает гендиректор Pornhub.

В течение 2016 года Антун потратил 1,8 миллионов долларов на два земельных участка в Монреале, где, по слухам, проживает много мафиози. Участок земли, доставшийся Антуну, имел кровавое прошлое: в 2010 г. в доме, стоявшем на месте дворца Антуна, был убит "канадский крестный отец" Николо Риццуто (Nicolo Rizzuto).

Затем Ферас Антун потратил еще миллионы на строительство, которое так и не успел завершить.

Согласно плану строительства, в резиденции Антуна предполагалось наличие гаража на девять автомобилей, семи ванных комнат, восьми спален и нескольких лифтов.

План имения / Daily Mail

Несмотря на то, что сейчас особняк является руиной, его цена составляет 15,9 миллиона долларов.

Daily Mail

Скандал из Pornhub

Свой недостроенный особняк гендиректор популярного порносайта выставил на продажу за несколько недель до пожара, поскольку ему грозил финансовый крах из-за ряда обвинений, выдвинутых против Pornhub. В частности, в СМИ писали, что на видео имеются несовершеннолетние и сцены изнасилования.

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"Сайт кишит видео об изнасиловании. Он монетизирует изнасилование детей, видео из шпионских камер, на которых женщины принимают душ, расистское содержимое, а также кадры, на которых женщины задыхаются в полиэтиленовых пакетах", – отмечали в New York Times.

После публикации более трех десятков женщин подали в суд на веб-сайт. Кроме того, в иске также утверждается, что MindGeek – материнская компания Pornhub – также покупала контент, произведенный торговцами людьми.

Pornhub вынудили удалить 80% своего содержимого. Также сайт ввел строгие ограничения на загрузку видео.

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