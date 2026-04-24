Гендиректор Rheinmetall открестился от своих слов о «домохозяйках»: как оправдывается

Армин Паппергер / © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его высказывания об украинских дронах были обезображены и поданы без надлежащего контекста.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Паппергер прокомментировал ситуацию в интервью немецкому телеканалу ntv 22 апреля после резонанса, возникшего из-за публикации журнала The Atlantic от 27 марта.

Тогда издание распространило разговор с топменеджером, в котором ему приписали слова о том, что создание дронов в Украине якобы не инновационный процесс, а происходит благодаря «украинским домохозяйкам», которые печатают детали на 3D-принтерах в домашних условиях.

По словам главы концерна, эти утверждения были изложены некорректно и без проверки.

Он пояснил, что речь шла о нескольких отдельных тезисах, которые были объединены в другое содержание.

«У нас было три тезиса. Это были: Rheinmetall не производит квадрокоптеры и не будет делать их в будущем. Наши дроны собираются по принципу Click and Play, как у Lego. И: Украинские семьи помогают все вместе. Это все было связано совершенно по-другому», — объяснил он.

Мы ранее информировали, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» заявил, что «облачная» система изготовления БпЛА оказалась эффективнее традиционного промышленного гигантизма.