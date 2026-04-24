ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
4
Время на прочтение
1 мин

Гендиректор Rheinmetall открестился от своих слов о «домохозяйках»: как оправдывается

Паппергер прокомментировал ситуацию в интервью немецкому телеканалу NTV.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Комментарии
Армин Паппергер / © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его высказывания об украинских дронах были обезображены и поданы без надлежащего контекста.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Паппергер прокомментировал ситуацию в интервью немецкому телеканалу ntv 22 апреля после резонанса, возникшего из-за публикации журнала The Atlantic от 27 марта.

Тогда издание распространило разговор с топменеджером, в котором ему приписали слова о том, что создание дронов в Украине якобы не инновационный процесс, а происходит благодаря «украинским домохозяйкам», которые печатают детали на 3D-принтерах в домашних условиях.

По словам главы концерна, эти утверждения были изложены некорректно и без проверки.

Он пояснил, что речь шла о нескольких отдельных тезисах, которые были объединены в другое содержание.

«У нас было три тезиса. Это были: Rheinmetall не производит квадрокоптеры и не будет делать их в будущем. Наши дроны собираются по принципу Click and Play, как у Lego. И: Украинские семьи помогают все вместе. Это все было связано совершенно по-другому», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что глава Rheinmetall раскритиковал производителей украинских дронов и назвал их «домохозяйками с 3D-принтерами».

Мы ранее информировали, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» заявил, что «облачная» система изготовления БпЛА оказалась эффективнее традиционного промышленного гигантизма.

Комментарии (0)
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie