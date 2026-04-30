Генерал использовал F-16 и вертолеты в личных целях: детали скандала

Истребитель F-16. Фото иллюстративное / © Associated Press

Турецкий генерал Мэтте Куш был отстранен от должности после того, как он приказал вертолету и истребителю F-16 облететь стадион во время футбольного матча «Коньяспор» — «Фенербахче».

Об этом пишут турецкие СМИ.

Инцидент произошел 21 апреля во время четвертьфинального матча Ziraat Türkiye Cup между «Коньяспором» и «Фенербахче».

Генерал-майор Мэтте Куш, командир 3-й главной авиабазы и гарнизона «Конья», был уволен с должности. Как оказалось, Куш приказал выполнить полеты на низкой высоте над стадионом в поддержку местной команды «Коньяспор», за которую он болеет.

Также внимание журналистов привлек баннер, который разместили болельщики во время матча с изображениями самолетов и надписью «От орлов небес до орлов травы: удачи». Утверждалось, что полеты были скоординированы между фанатскими группами и командованием базы.

«Командир авиабазы в Конье, будучи фанатичным болельщиком „Коньяспора“, приказал своему флоту реактивных самолетов и вертолетов низко летать над стадионом, чтобы преследовать команду гостей. Когда инцидент стал известен, Генеральный штаб поспешно снял его с должности и перевел на другую должность в Анкаре, что можно считать понижением в должности. Тот, кто сделал это переназначение, заслуживает похвалы. Такой позорный приказ неприемлем. По моему мнению, расходы на топливо и износ этих самолетов и вертолетов следует вычислить из зарплаты этого так называемого генерала, которому не хватает военного этикета, или из его компенсации, если его зарплата недостаточна», — пишет турецкий журналист Фатих Алтайлы.

В то же время, в Минобороны Турции официально так и не подтвердили, что генерал действительно приказал авиации совершить вылет по собственной прихоти.

«Вооруженные силы Турции подходят ко всем событиям с чувством дисциплины и осуществляют свои операции в рамках соответствующего законодательства», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

