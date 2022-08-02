Генерал-лейтенант рассказал, кто причастен к обострению ситуации между Косово и Сербией

К обострению конфликта между Косово и Сербией причастна Россия для того, чтобы мир переключил свое внимание с войны в Украине.

Для этого, по мнению украинского генерал-лейтенанта, Россия бросила туда своих спецагентов.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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"Россияне раздувают этот конфликт, чтобы переключить внимание мировой общественности с войны в Украине на Балканы или любое другое место. Они бросили деньги в Сербию, подогрели и поставили задачи спецслужбам. Остальные детали. В этом плане очень негативную роль для Украины играет обострение". ситуации с Тайванем Американцы могут отвлечься на эту тему, открыть ленд-лиз и для Тайваня".

Напомним, эксперт-балканистка Мария Гелетей назвала роль РФ в обострении между Косовом и Сербией. Россия может использовать Балканский конфликт для разжигания войны в центре Европы.

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