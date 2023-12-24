Генерал Маломуж оценил вероятность нападения РФ на НАТО: "Путин – на грани большого провала"

По мнению Маломужа, начало войны со странами НАТО ускорит конец РФ и самого Путина.
Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж считает, что Россия не нападет на страны НАТО, потому что Путин "загруз в Украине".
Об этом Маломуж сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Никаких нападений на страны НАТО, ЕС со стороны РФ не будет. Потому что Путин увяз в Украине. Он здесь имеет огромные потери и находится на грани большого провала. Думаю, в 2024 году Украина вместе со своими партнерами создадут соответствующие условия для освобождения наших территорий. — отметил он.
По его мнению, начало войны со странами НАТО ускорит конец РФ и самого Путина.
"Путин об этом знает , поэтому таких шагов он не предпримет. Это чрезвычайно сложно и опасно для него, потому что включается весь механизм стран НАТО, а это на порядок выше в экономическом, технологическом и военном формате", — отметил Маломуж.
Напомним, немецкое издание Bild, ссылаясь на западные разведки, когда Россия может атаковать страны Европы.
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