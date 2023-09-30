Генерал Милли завершил свое пребывание во главе армии США: кто его заменит

В речах в честь отставного генерала часто упоминалось о войне в Украине.

В пятницу, 29 сентября, генерал Марк Милли завершил свое четырехлетнее пребывание в должности главы Объединенного комитета начальников штабов армии США. Его заменит генерал Чарльз Браун – афроамериканец и бывший летчик-истребитель.

Как сообщает "Голос Америки", церемония проводов в отставку состоялась на военной базе в Виргинии.

Как провожали генерала Марка Милли

В речах в честь отставного генерала президент США Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин говорили о достижениях Марка Милли на должности, в частности о помощи Украине для отпора российской агрессии.

“А теперь вспомните все, что сделали наши военные за время пребывания Марка Милли в должности главы Объединенного комитета начальников штабов. Мы направили мир, чтобы помочь Украине дать отпор российскому имперскому вторжению", – заявил во время торжественной речи Ллойд Остин.

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Президент США Джо Байден подчеркнул, что генерал Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов в самое сложное для безопасности всего мира время.

“Для нас было важно укрепить существующие альянсы Америки от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона. США продолжают выводить террористов из поля боя, стоять с украинским величественным народом, убеждаясь, что они получают оборудование и поддержку, которые им нужны для защиты своей свободы", – заявил президент США.

Сам Марк Милли назвал американскую армию наиболее боеспособной в мире и заметил, что "враги это знают".

"Мы поддержали Украину в ее борьбе за свободу против захватнической войны Путина и укрепили альянс НАТО", — заявил он.

Чем запомнился генерал Милли

Милли, завершающий свою каденцию, запомнился своей ролью в укреплении международного альянса в поддержку Украины, противоречивым выводом войск США из Афганистана, а также своей позицией в событиях 6 января 2022 года, когда толпа, недовольная результатами президентских выборов, пошла на штурм. парламента.

Генерал Милли назвал штурм Капитолия атакой на Конституцию США.

"События 6 января, по моему личному мнению, были ужасным днем, трагическим днем в истории Америки", — заявил генерал, которого в 2019 году назначил на эту должность тогдашний президент Дональд Трамп.

Позже Милли сказал, что войска приносят присягу конституции, а не "желанию стать диктатором", имея в виду Трампа.

Милли решительно выступал в пользу поддержки Украины, но, как утверждал его спикер, "его постоянной заботой в должности было избежать конфликта больших сил".

Что известно о Чарльзе Брауне

Пост председателя Объединенного комитета начальников штабов займет Чарльз Браун. После Колина Пауэлла в 1990-х годах он станет вторым афроамериканцем, занимающим столь высокий пост в армии США.

Генерал Чарльз Браун принимает присягу в должности главы Объединенного комитета начальников штабов армии США / Фото: Associated Press

Браун был назначен офицером ВВС США в 1984 году и является опытным пилотом с более чем 3000 часами налета, 130 из них в боевых действиях.

Он командовал эскадрильей истребителей и двумя авиакрыльями, а также военно-воздушными силами США под руководством Центрального командования и Индийско-Тихоокеанского командования, а также служил начальником штаба ВВС США.

После убийства чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским в Миннесоте в 2020 году Браун записал эмоциональное видео о своем личном опыте, в частности, о дискриминации в американской армии.

Вступая в должность, Браун сказал присутствующим, что его целью будет сдерживание агрессии и "битва, когда придется". Он сказал, что армия США "должна сосредоточиться на модернизации" с помощью новых концепций и подходов.

После назначения Брауна сразу два темнокожих американца впервые занимают самые высокие посты в Пентагоне.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел итоговый телефонный разговор с генералом США Марком Милли.

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