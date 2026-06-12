Генерал НАТО сделал заявление о возможной войне с Россией

Кремль / © Associated Press

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В Кремле осознают невозможность преуспеть в случае нападения на страны Балтии, поэтому этого не произойдет.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич, пишет DW.

Гринкевич убежден, что Россия понимает невозможность успешного наступления на страны Балтии, поэтому вряд ли пойдет на подобный шаг.

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Он добавил, что НАТО внимательно отслеживает передвижение российских войск и анализирует разведывательные данные по сотрудничеству с государствами-членами Альянса.

По мнению генерала, Россия не заинтересована в прямом военном конфликте с НАТО и осознает преимущества Альянса, которые недостижимы для Москвы. В то же время он подчеркнул, что НАТО готово к любому развитию событий.

«Если бы такой сценарий возник — то, безусловно, мы готовы. Все 32 страны готовы воевать уже сегодня», — заявил Гринкевич.

Ранее сообщалось, что командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года.

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Мы ранее информировали, что после серии инцидентов с российскими беспилотниками у восточного фланга НАТО союзники ищут способ поскорее усилить воздушную защиту и реагирование на дроновые угрозы.

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