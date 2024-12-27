Генерал НАТО сказал, как Альянс может ответить на российский "Орешник"

НАТО должно иметь в своем арсенале дальнобойное оружие, чтобы реагировать и устранять такие угрозы, как российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник".

Об этом командующий НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье сказал в интервью Defense News.

Вандье отреагировал на угрозу со стороны российских комплексов "Орешник".

"Если у России есть средства нанести удар по Европе на глубине 2000 км, нужно уметь ответить. Сдерживание – это способ оказывать давление на противника до того, как он доберется к вам", – высказался адмирал.

По его мнению, дальнобойные ракеты способны заставить президента России Владимира Путина "думать о последствиях своих действий, прежде чем совершать их".

По словам командующего НАТО, за последние четыре-пять лет перестало работать большинство инструментов стабилизации, введенных после Холодной войны. Одним из самых больших таких инструментов был Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого вышли США и Россия.

"Сейчас мы снова находимся в периоде, когда такие ракеты могут свободно действовать – вы видели, что произошло с хуситами, с Ираном против Израиля. Для НАТО это задает вопрос баланса между сдерживанием и защитой. Вы видели границы "Железного купола" в Израиле. Учитывая размер Европы, идея избавиться от угрозы путем создания европейского "Железного купола" просто невыполнима", – рассказал Вандье.

По его мнению, создание ракет дальностью 1000-2000 км, в частности, в рамках инициативы European Long-Strike Approach (ELSA), – это способ "думать о будущем".

К слову, 26 декабря Путин снова принялся угрожать ударами "Орешником" "завтра или сегодня". Правда, диктатор признал, что таких ракет у России немного.

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