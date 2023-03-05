"Генерал негативных наступлений": россиянина обвинили в "дискредитации армии" за комментарий о Суровикине

В русском Томске 52-летнего Леонида Рыбакова обвинили в "дискредитации армии РФ ". Против мужчины открыли уголовное производство из-за его комментария под постом в соцсети о генерале вооруженных сил Сергее Суровикине.

Об этом сообщает издание "Сибирь. Реалии".

Отмечается, что во "ВКонтакте" один из пользователей разместил фото генерала Сергея Суровикина. Рыбакова под корреспонденцией оставил два комментария: "Упырей ненадолго отвязывают от кровати. Любуйтесь во всей красе" и "Скот один из первых — сирийский мясник и "генерал негативных наступлений".

Против россиянина возбудили дело. В его доме силовики провели обыск. "Традиционно забрали всю технику и даже зачем-то книгу Бориса "Исповедь бунтаря", — рассказал мужчина.

К слову, ранее Рыбакова уже штрафовали: впервые на 45 тысяч рублей из-за антивоенного митинга, а второй раз — на 40 тысяч рублей через флаг Украины и плакат с надписью "Россия без Путина", которую он вывесил в окне своей квартиры. В свою очередь активист заявил, что штраф платить не будет, чтобы его деньги не пошли на финансирование войны против Украины.

Кроме того, Рыбакова судят за комментарий под одним из постов в Сети о войне в Украине: "Мочите путинцев, по возможности – берите в плен". Тогда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы. Запаз россиянин находится под подпиской о невыезде.

К слову, 52-летний Леонид Рыбаков – директор небольшой IT-компании, эксвоенный, общественный активист и правозащитник.

Напомним, Лефортовский суд Москвы предъявил обвинения в государственной измене за финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Местную жительницу арестовали на два месяца. Женщину задержали в Москве, когда она попыталась уехать из страны.

Читайте также:

Внезапных "хлопков" в России все больше – о чем это может свидетельствовать