Генерал польской армии предлагает разместить свои системы ПВО на территории Украины

После ракетного инцидента в селе Пшеводув генерал польской армии Роман Полко, являющийся членом Совета по вопросам безопасности и обороны Польши при президенте, предлагает установить систему противовоздушной обороны на территории Украины.

Об этом польский генерал сказал Radia ZET.

Как он объяснил свою идею, размещение систем ПВО в Украине позволит обеспечить максимальную защиту подлета любого типа снарядов к польско-украинской границе. Он добавил, что польское ПВО также должно защищать часть территории Украины.

"Это должно быть закрытие полосы воздушного пространства, выходящей на территорию Украины, и создания системы ПВО. Мы не можем допустить, чтобы польские граждане погибли. Мы должны сообщить Россию, что Украина и пограничная зона будут постоянно контролировать Альянс и российские боевые средства будут сбиты", – считает он.

Взрыв ракеты в Польше

Напомним, Украине разрешили приобщиться к расследованию ракетного инцидента в Польше. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зиобро добавил, что расследование падения ракеты в Пшеводове ведется очень интенсивно и динамично.

Геральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что предварительный анализ показал, что инцидент "вероятно вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории" от российских крылатых ракет. Впрочем, генсек отмечает, что Россия несет ответственность за ракетный инцидент в Польше, поскольку продолжает "свою незаконную войну против Украины".