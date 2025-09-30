Генерал США назвал единственный путь остановить Путина

Война / © Associated Press

Провокации главы Кремля Путина против НАТО следует рассматривать не изолированно, а как часть общей стратегии против Запада. Поэтому пора изменить стратегию и отказаться от «активной обороны» в Украине.

Об этом пишет в статье для The Wall Street Journal отставной бригадный генерал армии США Марк Т.Киммитт.

Генерал напоминает, что во время «холодной войны» военная доктрина «Активная оборона» предусматривала ведение оборонного боя в Западной Европе, торгуя пространством в обмен на время до прибытия американских подкреплений. Но у Европы было слишком мало места для торга и недостаточно времени. Единственным способом замедлить конфликт было немыслимое применение тактического ядерного оружия. Это была не стратегия победы, а стратегия затягивания.

К сожалению, стратегия «Активной обороны» сегодня принята в Украине, и результаты те же, подчеркивает генерал.

Однако с наращиванием военной мощи при Рональде Рейгане у США появились более удачные идеи — стратегия «Воздушно-наземного боя». Основой этой стратегии были концепции «Глубокого боя» и «Атаки последующих сил».

«Вместо того, чтобы полагаться на активную оборону, „Глубокий бой“ был нацелен на удары по уязвимым эшелонам, атакуя командные пункты, логистические пункты и боевые подразделения на дорогах. Цель состояла в том, чтобы нейтрализовать эти подкрепления в тылу, оставив войска противника на передовой изолированными, ослабленными и уязвимыми для контратак», — отметил Марк Т.Киммитт.

Тогда США тратили миллиарды долларов на средства дальней разведки, наведения и нанесения ударов. Разрабатывалось такое оружие, как ATACMS, вертолёты Apache, самолеты A-10, высокоточные боеприпасы и разбрасываемые мины — именно для того, чтобы воплотить потенциал «глубокого боя» в реальность.

Это оружие, значительно модернизированное, сегодня находится на украинском поле боя, но политические решения ограничивают его полный потенциал, и не могут помешать Путину пополнять запасы своей армии миллионами артиллерийских снарядов, тысячами военнослужащих, а также топливом, запчастями и продовольствием, отмечается в статье.

«Ограничения на применение оружия, дальность и цели должны быть выбором Зеленского и его военного руководства, а не не склонных к риску бюрократов в Брюсселе или Вашингтоне. Границы не должны иметь значения, а российская территория не должна быть убежищем для критически важных целей. Если Запад серьёзно настроен на победу, он должен позволить Украине сражаться с наступающими войсками, изолировать российские силы на передовой и создать условия для наступательных операций. Это не новая стратегия, а та, к которой призывали с первых месяцев войны», — подчеркивает генерал.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом 23 сентября его американский коллега поддержал право Украины на ответные удары по энергетике России. Глава государства подчеркнул, что такой подход должен охватывать также заводы по производству дронов или ракетные объекты, несмотря на их хорошую защищенность.

Кроме того, Зеленский предупредил Россию об ответных ударах в случае энергетического террора. По его словам, если РФ попытается устроить блекаут в столице Украины, такая же участь постигнет и Москву. Президент заявил, что Кремль должен четко отдавать себе отчет в последствиях своей агрессивной политики.