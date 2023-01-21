Генерал США об увеличении численности армии РФ: "Не уверен, что Россия способна на это"

Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес скептически относится к планам России увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн человек.

Свою оценку Годжес дал в интервью NV.

"Если мы говорим о человеческом ресурсе, то нужно будет забирать мужчин с заводов, из предприятий, которые России необходимы. Непонятно, как Россия планирует обеспечить этих людей оружием, одеть, где они найдут сержантов, чтобы тренировать их, офицеров, чтобы командовать ими, где они должны находиться – это вопрос достаточно системный и широкий", – рассказал американский генерал.

"При том, что Украина развивает свои возможности по мобилизации, я не уверен, что Россия способна на это", – отметил он.

По мнению Ходжеса, возможно, Россия хочет расширить свою армию для устрашения Запада – чтобы там не помогали Украине.

Экс-командующий войсками США в Европе также рассказал, что россияне уже проигрывают украинцам, поэтому вряд ли планируют расширить войну на другие государства за счет этой военной реформы.

"Я даже двух хороших аргументов не могу подобрать, чтобы понять, почему бы они хотели делать реформу именно с такими целями. Они уже проигрывают в Украине, так как они планируют расширить этот конфликт еще и с привлечением стран НАТО? Я думаю, это меньше, чего бы они хотели во время такого очень прямого конфликта, что у них сейчас. Но я понимаю, что они будут пытаться заставить нас потерять волю и перестать помогать Украине", – рассказал генерал.

Напомним, в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости довести численность армии до 1,5 млн человек. В это число должно входить не менее 670 тыс. контрактников. Кроме того, в планах – поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года с предельным возрастом до 30 лет.

Отметим, что главное преимущество России в войне против Украины – это количество людей и безжалостность. Такую оценку дал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин. По его словам, Украине для противостояния и победы необходимо тяжелое вооружение и непрерывный поток оружия вплоть до победы.

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