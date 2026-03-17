Генерал США получил сотрясение мозга в Киеве и потерял секретные документы

Генерал Антонио Агуто. Фото: U.S. Army

Во время визита в Киев весной 2024 года американский генерал Антонио Агуто, который координировал поддержку Украины, получил сотрясение мозга после падения на вечернем мероприятии. Кроме этого, ранее он временно потерял секретные документы во время поездки из Украины в Германию.

Об этом говорится в отчете Офиса генерального инспектора Министерства обороны США, обнародованном 12 марта.

Документ охватывает события апреля-мая 2024 года, когда Агуто возглавлял Группу поддержки безопасности Украины (SAG-U) в немецком Висбадене. Подразделение отвечало за координацию обучения и снабжения для Вооруженных сил Украины.

В материалах расследования указано, что 13 мая во время девятидневного визита в Украину генерал побывал на вечернем мероприятии в Киеве, где выпил около литра чачи. По словам свидетелей, он находился в состоянии сильного опьянения — это Агуто впоследствии подтвердил в разговоре со следователями.

После происшествия он упал и ударился головой о стену. На следующий день на лбу остался заметный след. В то же утро была запланирована встреча с тогдашним госсекретарем США Энтони Блинкеном. Очевидцы утверждали, что генерал выглядел истощенным и вел себя нетипично. Ему предлагали перенести переговоры, но он настоял на их проведении.

По дороге в посольство США Агуто снова упал, на этот раз ударившись челюстью о бетон. В отчете говорится, что на встречу он прибыл дезориентированным и в неопрятном виде. Посол США в Украине высказал предположение о возможном употреблении наркотиков, другие свидетели упоминали о нечеткой речи и признаках когнитивных нарушений. Впоследствии генерала госпитализировали — медики диагностировали сотрясение мозга.

Следователи пришли к выводу, что причиной падений стало чрезмерное потребление алкоголя. В документе отмечается, что генерал превысил допустимую норму и должен был осознавать риски. Сам Агуто с такой оценкой не согласился: по его словам, он действовал добросовестно и имел устное согласие на употребление алкоголя с учетом культурных особенностей мероприятия.

Отдельно в отчете описан инцидент 4 апреля 2024 года во время возвращения из Украины в Германию чартерным поездом. Генерал перевозил секретные карты в специальной тубе. По прибытии в Висбаден выяснилось, что ее оставили в вагоне. Документы нашли на следующий день и вернули через сотрудников посольства США в Украине.

Агуто заявил, что берет на себя ответственность за временную потерю материалов, хотя отметил, что формально не отвечал за их транспортировку.

В августе 2024 года он передал командование SAG-U и вскоре завершил службу. Другие обвинения — в частности о якобы «токсичной» атмосфере в подразделении — Офис генерального инспектора не подтвердил, хотя часть военных жаловалась на сложные условия службы и низкое моральное состояние.

