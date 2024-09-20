Генерал США спрогнозировал, что будет определять ход войны в ближайшие месяцы

Наступление в Курской области помогло Украине вернуть военную инициативу. Успех операции в Курщине будет зависеть от способности стабилизировать ситуацию на линии в юго-восточной части страны.

Такой прогноз высказал генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус 24 канала.

Он подчеркнул, что США и ЕС должны и дальше поддерживать Украину.

"Дальнейшее ускорение набора, подготовки и оснащения украинских солдат для замены воинов может быть важнейшим фактором, который будет определять течение войны в последующие несколько месяцев", — считает генерал.

По его мнению, Курская операция имеет как преимущества, так и недостатки. Все эти средства застали россиян врасплох.

"ВСУ проникли к россиянам и показали, каковы они на самом деле – небоеспособные. Ответ со стороны России был непоследовательным", – сказал Петреус.

В частности, чтобы отразить Силы обороны, России пришлось значительно увеличить свои силы на Курщине, но эти силы противник мог использовать на передовой, в том числе в районе Покровска.

"Ключевым моментом является то, что если россияне будут оказывать значительное давление, то ВСУ придется провести контролируемый отвод. Однако в этом и есть главный успех, ведь военно-политическое руководство России перебросит для этого на Курщину значительную часть своих войск, что нанесет удар по репутации диктатора. ", – отметил бывший директор ЦРУ.

Добавим, российское военное командование предусматривало торги Украины в Курскую область еще за несколько месяцев до этого.

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