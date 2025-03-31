Генерал ВВС США обратился к Трампу и коллегам-республиканцам из-за Украины: к чему призывает

Республиканец Дон Бэйкон

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Американский бригадный генерал ВВС США в отставке, представитель 2-го избирательного округа штата Небраска в Палате представителей Дон Бейкон обратился к своим коллегам-республиканцам и президенту Трампу с призывом противостоять Путину.

Об этом он написал в своей колонке The New York Times.

Бейкон отметил, что Путин отвергает соглашение о полном прекращении огня в надежде, что Соединенные Штаты подвергнутся его требованиям о полном прекращении военной и разведывательной помощи Украине.

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Политик считает, что Соединенные Штаты "должны решительно противостоять любому подходу, вознаграждающему Путина за его безжалостную агрессию".

«В последние недели слишком много моих коллег-республиканцев — в том числе господина Трампа — обращались с Россией в бархатных перчатках, избегая называть откровенно незаконную войну Путина и даже обвинять Украину в ее разрешении. Пока Белый дом работает над прекращением боевых действий и установлением справедливого и крепкого мира, моя партия должна подтвердить нашу преданность противостоянию экспансионизма Путина и защите суверенитета Украины», — отметил республиканец.

Он напомнил американцам, что украинский народ пережил подавление своего национального движения и государственности более ста лет назад, Голодоморо и массовые репрессии.

Также Бейкон упомянул о Будапештском меморандуме, который должен гарантировать Украине независимость и суверенитет в обмен на отказ от ядерного оружия.

«Через двадцать лет, в 2014 году — задолго после того, как Украина отказалась от ядерного оружия — Соединенные Штаты и остальная Европа беззастенчиво отказались от своих обязательств по безопасности, когда Путин приказал российским военным аннексировать и оккупировать Крымский полуостров. Были сделаны речи и наложены несколько санкций, но Запад разрешил открытой агрессии Путина выстоять, проложив путь для его полномасштабного вторжения в феврале 2022 года», — отмечает республиканец.

Он считает, что Америка имеет моральную обязанность продолжать оказывать помощь Украине, пока Россия не примет обязательства вести честные и справедливые мирные переговоры.

«Поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией не только морально правильно. Это тоже в наших национальных интересах, потому что будущая цена отказа от Украины значительно превысит инвестиции, которые мы сделали в отказе от агрессии России», — отметил американский политик.

Ранее сенатор от республиканской партии Митч Макконнелл раскритиковал политику президента США Дональда Трампа из-за его благосклонного отношения к РФ.