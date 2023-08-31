Генерал Залужный провел телефонный разговор с американским коллегой Милли: о чем шла речь

Так, генерал Валерий Залужный по телефону пообщался с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил в своем телеграмм-канале.

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По словам Залужного, во время разговора он проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе нашей наступательной операции. В частности, речь шла о поставках вооружений и боеприпасах.

"Усиление нашей противовоздушной обороны – еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили", – отметил генерал.

Он также поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором США объявили накануне. Отметил и усилия, которые наши союзники прилагают для предоставления Украине истребителей F-16.

Напомним, генерал Марк Милли подчеркнул, что полное освобождение Украины от российских войск требует значительных усилий, а контрнаступление ВСУ – это тяжелое сражение.

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