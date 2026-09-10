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Генеральный секретарь НАТО назвал неожиданный признак слабости Кремля в войне против Украины
Глава Североатлантического альянса объяснил, что стоит за попытками РФ продемонстрировать жесткость в войне против Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что усиление российских атак на Украину не свидетельствует о силе Москвы, а, напротив, является признаком её слабости и неспособности достичь поставленных целей в войне.
Его слова цитирует Clash Report.
Комментируя усиление российских атак, Рютте подчеркнул, что Москва стремится продемонстрировать жесткость и одновременно оказать давление на союзников Украины, однако эти попытки не меняют позиции НАТО.
«Россия пытается продемонстрировать силу, но мы сильнее», — заявил генеральный секретарь Альянса.
По его словам, действия государства-агрессора являются не проявлением превосходства, а свидетельством проблем, с которыми Москва сталкивается в достижении своих целей в Украине.
«Действия России являются признаком слабости и симптомом ее неспособности добиться своего в Украине», — подчеркнул Рютте.
Обещание усилить поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО также заявил, что стратегия России направлена на раскол союзников и прекращение или сокращение их помощи Украине. В то же время, по его словам, Альянс не намерен поддаваться этому давлению.
«Вот как работает НАТО: один за всех и все за одного. Россия стремится разделить нас, но мы едины. Россия хочет помешать нам помогать Украине, но мы будем делать для Украины ещё больше», — сказал Рютте.
Он подчеркнул, что НАТО будет и впредь укреплять свой оборонный потенциал, чтобы сдерживать потенциальные угрозы и защищать страны-члены Альянса.
«НАТО будет и впредь укреплять нашу способность сдерживать и защищать всех союзников от любых угроз», — отметил генеральный секретарь.
НАТО усиливает давление на Россию
Рютте также обратил внимание на меры союзников по борьбе с российским «теневым флотом» и на усиление защиты критически важной инфраструктуры.
По его словам, страны НАТО уже заставляют Россию платить высокую цену, в частности, противодействуя её деятельности в морском пространстве.
«Союзники уже заставляют Россию платить высокую цену, противодействуя её теневому флоту», — заявил он.
Отдельно Рютте подчеркнул меры по защите критически важной инфраструктуры, в частности в Балтийском море, где НАТО задействует собственные силы.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь Украине должна поступать без промедлений, подчеркнув, что задержки с поставками вооружения напрямую стоят человеческих жизней.