Генеральный секретарь НАТО назвал неожиданный признак слабости Кремля в войне против Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что усиление российских атак на Украину не свидетельствует о силе Москвы, а, напротив, является признаком её слабости и неспособности достичь поставленных целей в войне.

Его слова цитирует Clash Report.

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Комментируя усиление российских атак, Рютте подчеркнул, что Москва стремится продемонстрировать жесткость и одновременно оказать давление на союзников Украины, однако эти попытки не меняют позиции НАТО.

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«Россия пытается продемонстрировать силу, но мы сильнее», — заявил генеральный секретарь Альянса.

По его словам, действия государства-агрессора являются не проявлением превосходства, а свидетельством проблем, с которыми Москва сталкивается в достижении своих целей в Украине.

«Действия России являются признаком слабости и симптомом ее неспособности добиться своего в Украине», — подчеркнул Рютте.

Обещание усилить поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что стратегия России направлена на раскол союзников и прекращение или сокращение их помощи Украине. В то же время, по его словам, Альянс не намерен поддаваться этому давлению.

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«Вот как работает НАТО: один за всех и все за одного. Россия стремится разделить нас, но мы едины. Россия хочет помешать нам помогать Украине, но мы будем делать для Украины ещё больше», — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что НАТО будет и впредь укреплять свой оборонный потенциал, чтобы сдерживать потенциальные угрозы и защищать страны-члены Альянса.

«НАТО будет и впредь укреплять нашу способность сдерживать и защищать всех союзников от любых угроз», — отметил генеральный секретарь.

НАТО усиливает давление на Россию

Рютте также обратил внимание на меры союзников по борьбе с российским «теневым флотом» и на усиление защиты критически важной инфраструктуры.

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По его словам, страны НАТО уже заставляют Россию платить высокую цену, в частности, противодействуя её деятельности в морском пространстве.

«Союзники уже заставляют Россию платить высокую цену, противодействуя её теневому флоту», — заявил он.

Отдельно Рютте подчеркнул меры по защите критически важной инфраструктуры, в частности в Балтийском море, где НАТО задействует собственные силы.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь Украине должна поступать без промедлений, подчеркнув, что задержки с поставками вооружения напрямую стоят человеческих жизней.

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