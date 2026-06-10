Генералов Путина подрывают прямо под носом у спецслужб: раскрыта важная деталь взрыва под Москвой

Владимир Путин. / © Associated Press

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В городе Балашиха, под Москвой, утром 9 июня взорвался автомобиль. Погиб высокопоставленный русский офицер. Это уже второй раз прямо возле столицы РФ взорвали автомобили представителя военной верхушки страны-агрессорки.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Взрыв произошел в пригороде Москвы, где проживают российские военнослужащие и несколько военных объектов. Взрыв с заминированным автомобилем произошел в 1 км от 26-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, в 5 км от Военной академии Ракетных войск стратегического назначения и в 5 км от учебного центра Федеральной службы охраны, отвечающего за защиту чиновников правительства страны-агрессорки.

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По данным Следственного комитета России, видеозапись свидетельствует о том, что взрывное устройство было расположено снаружи автомобиля. По данным органа, в результате взрыва погиб водитель.

Российский инсайдерский источник ВЧК-ОГПУ утверждает, что погиб начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России полковник Дамир Давыдов.

Другие источники предполагали, что погиб начальник Генштаба и первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев.

Заметим, что в результате подобного инцидента с применением самодельного взрывного устройства был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанта Ярослав Москалык в Балашихе в апреле 2025-го.

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Напомним, 9 июня под Москвой взорвался автомобиль в районе жительства военных . Инцидент произошел около 5:30 в Балашихе, в микрорайоне Авиаторов. По данным следствия, при движении автомобиля был совершен подрыв взрывного устройства. Машину охватило сильное пламя. Водитель погиб на месте.

Впоследствии ряд российских «либеральных» пабликов сообщил, что взорвали топофицера Дамира Давыдова, отвечавшего за поставку боеприпасов. Кроме того, он более 15 лет назад возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

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