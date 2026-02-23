Генералы отчитываются подростку: Ким Чен Ын доверил 13-летней дочери контроль над ракетным управлением

Диктатор КНДР и его дочь / © Associated Press

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын поручил своей дочери руководящий пост в Ракетном управлении своей страны, которое контролирует ядерные силы Пхеньяна.

Об этом сообщает Newsweek.

И хотя точный возраст дочери диктатора Ким Чжу Е неизвестен (поскольку в КНДР скрывают личную о правящей семье), по разным данным, ей всего 13 лет.

Девочка все чаще сопровождает диктатора во время публичных выступлений, в том числе на местах испытательных ракет. Это подпитывало спекуляции относительно того, что она является фаворитом на должность верховного лидера после Ким Чен Ына, что ознаменовало бы исторический отход от династической традиции, предпочитавшей наследников мужского пола.

13-дочь Ким Чен Ына повышена до должности, похожей на «директора» ракетного бюро. Этот шаг имел целью подготовить ее к командованию армией КНДР. По данным южнокорейской разведки, в некоторых случаях генералы Северной Кореи уже отчитываются непосредственно перед Ким Чжу Е. Приказы в управлении ракетной программы издает именно она, а не возглавлявший это управление с 2023 года Чжан Чан Га, пишут южнокорейские медиа.

Аналитики предупреждают, что картина преемственности остается нестабильной и может изменяться в зависимости от внутренней динамики власти, в частности, роли влиятельной сестры Ким Чен Ына, Йо Чен.

Напомним, Ким Чжу Е дебютировала на публике в ноябре 2022 года, посетив испытания ракеты вместе со своим отцом, и с тех пор ее не раз видели рядом с ним как на военных, так и на гражданских мероприятиях.