Генно-модифицированную почку свиньи успешно пересадили человеку во время удивительной операции - фото

Мужчина с клинической смертью мозга прожил больше месяца после трансплантации.

Врачи из NYU Langone в Нью-Йорке объявили, что они успешно пересадили генетически модифицированную почку свиньи человеку, мозг которого был объявлен мертвым.

Об этом пишет ABC News.

В июле бригада хирургов удалила почки мужчины и пересадила почку свиньи, а также тимус. Мужчину подключили к системе искусственного кровообращения.

Перед трансплантацией свиная почка была модифицирована для удаления альфа-гала, молекулы сахара на поверхности клеток свиньи, что приводит к редкой аллергии на красное мясо, а также отторжению органов.

Медики пересадили человеку генно-модифицированную почку свиньи / Фото: NYU Langone Health

Доктор Роберт Монтгомери, профессор и заведующий кафедрой хирургии в NYU Langone Health и директор Института трансплантологии NYU Langone сказал, что почка реципиента функционировала должным образом в течение месяца, и что ее функция будет контролироваться в течение двух месяцев.

"Биопсия почек и тесты почек, сделанные в течение одного месяца, не показывают признаков отторжения", — сказал доктор Монтгомери на пресс-конференции в среду. "Почка свиньи, по-видимому, заменяет все важные задачи, с которыми справляется человеческая почка".

Медики пересадили человеку генно-модифицированную почку свиньи / Фото: NYU Langone Health

Доктор Адам Гриземер, хирург-трансплантолог из NYU Langone Health, пояснил, что вилочковая железа также была пересажена, встроена во внешний слой почки, поскольку было показано, что она помогает защитить трансплантированную почку от атаки иммунной системы человека.

"Вилочковая железа — это ткань на нашей шее и груди, где созревает наша иммунная система и где она учится распознавать белки в нашем организме и учится отбрасывать белки, не являющиеся частью нашего собственного тела", — пояснил Гриземер. "Таким образом, пересадка вилочковой железы от свиньи позволяет новым клеткам, развивающимся в организме реципиента, научиться распознавать антигены свиньи как свои собственные, что потенциально может привести к снижению иммунного ответа и снижению риска отторжения".

Медики пересадили человеку генно-модифицированную почку свиньи / Фото: NYU Langone Health

Реципиентом пересадки стал 57-летний Морис Миллер. Его сестра Мэри Миллер-Дафф выразила гордость за то, что ее брат участвовал в исторической пересадке.

"Мо, как я люблю его называть, был добрым, щедрым братом, который любил жизнь и всегда протягивал руку помощи", — сказала женщина. "Вполне уместно, что в своем последнем поступке он поможет нуждающимся в этом инновационном медицинском достижении".

Миллер-Дафф сказала, что однажды ее брат пришел домой с работы с головной болью и ощущением, словно у него головокружение. Позже его напарник нашел его без сознания в ванной.

Морис Миллер / Фото: abcnews.go.com

Сканирование показало, что у Миллера была опухоль 8-сантиметровой ширины в правой части мозга. Врачи сделали биопсию, но Миллер не проснулся после процедуры.

"Следовательно, врачи сделали сканирование головы и обнаружили кровоизлияние в мозг, поэтому он не просыпался", — сказала сестра.

Тесты показали, что опухоль была глиобластомой, одной из самых агрессивных форм рака мозга.

Трансплантация человеку от свиньи является обнадеживающим признаком того, что ксенотрансплантация – процесс пересадки нечеловеческих клеток и органов людям – может быть жизнеспособна после многих лет неудач.

Напомним, женщина стала донором почки для своего супруга, удивив совместимостью. Это один случай на 22 миллиона.

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