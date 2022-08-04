Генсек Amnesty International обвинила "украинских ботов" в критике скандального отчета о ВСУ

По заявлению Amnesty International ВСУ якобы подвергают опасности гражданских.
Генсек Amnesty International Агнесс Калламар обвинила "украинских ботов" в хейте скандального отчета об ВСУ, в котором говорилось, что украинские военные размещают огневые позиции непосредственно вблизи жилых кварталов.
Об этом она написала в своем Twitter.
В своем докладе правозащитная организация обвинила Украину в том, что ВСУ подвергают опасности гражданских. В Amnesty заявили, что якобы нашли доказательства, что в двух десятках населенных пунктов украинские военные базировались и наносили атаки из жилых районов.
Russian and Russian social media mobs and trolls: они являются все на его встрече с @amnesty investigations. Это называется война propaganda, disinformation, misinformation. Это wont dent our impartiality and wont изменение фактов. https://t.co/YvMy2E3d6p— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022
Правозащитники ссылались на неназванных жителей Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, якобы пострадавших от российских ударов в результате соседства украинских военных.
Примечательно, сами авторы материала называют войну "конфликтом", российские атаки упоминаются косвенно.
В тексте Amnesty International также советует военным размещаться в полях, а не у гражданских домов для отражения вражеских атак.
Кампания дискредитации Украины и создание фальшивого баланса между преступником и жертвой. Так, официальный Киев отреагировал на отчет Amnesty International.
Напомним, что Amnesty International обвинила ВСУ в расположении техники и оружия в жилых районах.
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