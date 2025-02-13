Генсек НАТО ответил, действительно ли Путин хочет закончить войну против Украины

У Марка Рютте было много переговоров с кремлевским руководителем в прошлом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент РФ Владимир Путин "совершенно непредсказуем", следовательно, чтобы достичь соглашения об окончании войны против Украины нужно его присутствие на переговорах.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время беседы с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

"Я не знаю, что в голове у президента Путина. У меня было с ним много встреч с 2010 по 2014 годы в моей предыдущей роли. Он абсолютно непредсказуем, он силен также в переговорах, но для того, чтобы достичь соглашения, нам нужно, чтобы он там был", — отметил генсек НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным сделал ряд заявлений. В частности, он заявил, что имел "длительный и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России.

Президент США Дональд Трамп также заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, ведь иначе " Путин бы подумал, что он выиграл ".