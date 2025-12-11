- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 651
- Время на прочтение
- 1 мин
Генсек НАТО призвал Европу готовиться к войне, которую "пережили деды"
Глава Североатлантического альянса назвал страну, благодаря которой Путин может продолжать войну против Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия вернула в Европу войну, масштабы которой могут вырасти до мировой. При этом он назвал страну, которая помогает Путину продолжать агрессию.
Заявление генсека НАТО, сделанное 11 декабря в Берлине, цитирует Clash Report.
«Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к масштабам войны, которую пережили наши деды и прадеды», — сказал Рютте.
Он отметил, что Путин может продолжать свою войну против Украины благодаря поддержке Китая.
«Китай — это спасательный круг России. Китай хочет предотвратить поражение своего союзника в Украине. Без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать вести эту войну», — подчеркнул генсек НАТО.
В этой же речи Марк Рютте заявил, что страны Альянса являются «следующей целью России», и призвал немедленно увеличить оборонные расходы и производство вооружений.
Также он отметил, что до сих пор непонятно, действительно ли президент России Владимир Путин готов к миру.
Напомним, в сентябре этого года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс предупредил, что Россия переходит на «военные рельсы» и готовится к масштабному противостоянию с НАТО до 2030 года.
В ноябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может восстановить свой военный потенциал для атаки на страну НАТО на восточном фланге уже в 2028 году — раньше, чем ожидалось.