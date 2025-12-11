ТСН в социальных сетях

Мир
651
1 мин

Генсек НАТО призвал Европу готовиться к войне, которую "пережили деды"

Глава Североатлантического альянса назвал страну, благодаря которой Путин может продолжать войну против Украины.

Богдан Скаврон
Генсек НАТО Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия вернула в Европу войну, масштабы которой могут вырасти до мировой. При этом он назвал страну, которая помогает Путину продолжать агрессию.

Заявление генсека НАТО, сделанное 11 декабря в Берлине, цитирует Clash Report.

«Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к масштабам войны, которую пережили наши деды и прадеды», — сказал Рютте.

Он отметил, что Путин может продолжать свою войну против Украины благодаря поддержке Китая.

«Китай — это спасательный круг России. Китай хочет предотвратить поражение своего союзника в Украине. Без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать вести эту войну», — подчеркнул генсек НАТО.

В этой же речи Марк Рютте заявил, что страны Альянса являются «следующей целью России», и призвал немедленно увеличить оборонные расходы и производство вооружений.

Также он отметил, что до сих пор непонятно, действительно ли президент России Владимир Путин готов к миру.

Напомним, в сентябре этого года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс предупредил, что Россия переходит на «военные рельсы» и готовится к масштабному противостоянию с НАТО до 2030 года.

В ноябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может восстановить свой военный потенциал для атаки на страну НАТО на восточном фланге уже в 2028 году — раньше, чем ожидалось.

