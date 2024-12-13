Генсек НАТО призывает держать в секрете от Путина детали соглашения о мире в Украине

Лишние разговоры делают российского президента более осведомленным, чем это нужно.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что публичное обсуждение деталей возможного мирного соглашения между Украиной и Россией может нанести ущерб, поскольку о них преждевременно узнает президент государства-агрессора Владимир Путин.

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки".

По его словам, такие обсуждения делают российского президента Путина более осведомленным, чем это нужно.

"Зачем сейчас эти разговоры по телевидению. Делаем это чуть-чуть за закрытыми дверями, потому что иначе, когда он [Путин] сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать", — сказал Рютте.

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При этом генсек НАТО заверил, что поддержка Украины со стороны многих европейских стран "нерушима".

"Мы все с вами [с Украиной]. Мы хотим, чтобы вы были в сильной позиции, когда дойдете до переговоров на ваших условиях", — сказал Рютте.

Генсек Альянса также отметил, что идет работа с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трмапа по поводу будущего соглашения о мире в Украине.

"Когда будет [мирное] соглашение, оно будет сильным", — заверил он.

Напомним, команда национальной безопасности новоизбранного президента Дональда Трампа провела дискуссии с Белым домом и украинскими лидерами в рамках согласованных усилий, чтобы найти способ положить конец войне с Россией.

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