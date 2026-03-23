Генсек НАТО расхвалил Трампа за урегулирование войны в Украине
Марк Рютте не стал критиковать президента Трампа за решение США отменить санкции на экспорт российской нефти, которое помогает Путину вести свою войну против Украины.
Усилия президента США Дональда Трампа по успешному завершению войны в Украине имеют решающее значение, а его команда переговорщиков оказывает максимальное давление на россиян, чтобы заставить их заключить мирное соглашение.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS News.
Он подчеркнул, что американский президент был единственным, кому удалось выйти из тупика в отношениях с Путиным, когда он сделал первый телефонный звонок в феврале прошлого года.
«С тех пор он вместе со своей командой последовательно делал все необходимое, чтобы оказать соответствующее давление — конечно, и на украинцев также — и они готовы сотрудничать. Они это демонстрируют. Они хотят завершить войну, как и россияне», — сказал Рютте.
При этом он не стал критиковать президента Трампа за решение США отменить санкции на экспорт российской нефти, которое помогает президенту государства-агрессора Владимиру Путину продолжать свою войну против Украины.
По словам Рютте, президент США должен «сбалансировать различные интересы».
«Я не собираюсь комментировать каждый элемент происходящего, но его [президента Дональда Трампа] усилия по успешному завершению войны в Украине имеют решающее значение», — сказал он.
Генсек НАТО добавил, что команда американского президента, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марко Рубио, постоянно работает с украинцами, чтобы максимально давить на россиян для того, чтобы они заключили соглашение.
«Я разговаривал с президентом Зеленским в Лондоне в течение полутора часов. Он хочет заключить соглашение, и мы должны убедиться, что донесем это и до россиян, чтобы быть уверенными, что они также готовы играть по правилам. Именно президент [Трамп] оказывает это давление вместе с европейцами», — подчеркнул Марк Рютте.
Напомним, специальный представитель президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией в Майами конструктивными. «Обсуждение было сосредоточено на сужении и решении оставшихся вопросов, для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», — сказал он.
После второго дня переговоров украинской делегации в США президент Владимир Зеленский сообщил о позитивных сигналах, которые дают надежду на дальнейший обмен пленными с российской стороной.