Генсек НАТО расхвалил Трампа за урегулирование войны в Украине

Марк Рютте и Дональд Трамп / © Associated Press

Усилия президента США Дональда Трампа по успешному завершению войны в Украине имеют решающее значение, а его команда переговорщиков оказывает максимальное давление на россиян, чтобы заставить их заключить мирное соглашение.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS News.

Он подчеркнул, что американский президент был единственным, кому удалось выйти из тупика в отношениях с Путиным, когда он сделал первый телефонный звонок в феврале прошлого года.

«С тех пор он вместе со своей командой последовательно делал все необходимое, чтобы оказать соответствующее давление — конечно, и на украинцев также — и они готовы сотрудничать. Они это демонстрируют. Они хотят завершить войну, как и россияне», — сказал Рютте.

При этом он не стал критиковать президента Трампа за решение США отменить санкции на экспорт российской нефти, которое помогает президенту государства-агрессора Владимиру Путину продолжать свою войну против Украины.

По словам Рютте, президент США должен «сбалансировать различные интересы».

«Я не собираюсь комментировать каждый элемент происходящего, но его [президента Дональда Трампа] усилия по успешному завершению войны в Украине имеют решающее значение», — сказал он.

Генсек НАТО добавил, что команда американского президента, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марко Рубио, постоянно работает с украинцами, чтобы максимально давить на россиян для того, чтобы они заключили соглашение.

«Я разговаривал с президентом Зеленским в Лондоне в течение полутора часов. Он хочет заключить соглашение, и мы должны убедиться, что донесем это и до россиян, чтобы быть уверенными, что они также готовы играть по правилам. Именно президент [Трамп] оказывает это давление вместе с европейцами», — подчеркнул Марк Рютте.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией в Майами конструктивными. «Обсуждение было сосредоточено на сужении и решении оставшихся вопросов, для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», — сказал он.

После второго дня переговоров украинской делегации в США президент Владимир Зеленский сообщил о позитивных сигналах, которые дают надежду на дальнейший обмен пленными с российской стороной.