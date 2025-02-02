Генсек НАТО сделал важный призыв к Германии из-за угрозы войны

Марк Рютте отметил, что Европа должна "не проявлять слабости" к России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Германию значительно увеличить расходы на оборону и увеличить производство вооружений, поскольку подготовка к войне является лучшим способом ее избежать.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Рютте, Германия должна "тратить больше и производить больше".

“Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны", — подчеркнул генсек НАТО.

Марк Рютте также отметил, что Европа должна "не проявлять слабости" к России. "Иначе Россия может что-нибудь попробовать. Так же, как в Украине”, — сказал он.

При этом генсек НАТО отметил, что опасность исходит не только от России, поскольку китайцы также "чрезвычайно расширили" свои военные возможности.

Марк Рютте подчеркнул, что Германия "многое сделала правильно" с начала российской войны в Украине, но добавил, что "учитывая размер немецкой экономики, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше".

Генсек НАТО также объявил, что будущая квота расходов на оборону будет составлять гораздо больше двух процентов. Соответствующее решение, по его словам, будет принято в ближайшие месяцы с учетом следующего саммита НАТО в Гааге, который состоится в июне.

"Я могу вас заверить в одном: это будет намного, намного, гораздо больше двух процентов", — сообщил Рютте.

Напомним, европейские страны готовятся к потенциальной войне с Россией, укрепляя обороноспособность на случай эскалации.

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