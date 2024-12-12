Генсек НАТО требует увеличить расходы на оборону до уровня Холодной войны

Нынешними планами Североатлантического союза являются расходы на оборону в размере не менее 2% ВВП, но даже такого показателя не достигли восемь членов НАТО.

Страны НАТО должны вернуться к оборонным бюджетам времен Холодной войны, чтобы быть в состоянии противостоять России.

Об этом заявил в четверг, 12 декабря, во время своего первого выступления в Брюсселе генеральный секретарь оборонного альянса Марк Рютте, передает Politico.

"Пора переходить к мышлению военного времени и увеличить наше оборонное производство и затраты на оборону", — подчеркнул он.

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Увеличение денежных средств, по словам Рютте, нужно, чтобы возродить оборонную промышленность, которая должна наращивать производство, чтобы противостоять военной угрозе России.

"Это правда, что сейчас мы тратим на оборону больше, чем десять лет назад. Но мы все еще тратим гораздо меньше, чем во время Холодной войны. Даже несмотря на то, что угрозы нашей свободе и безопасности так же велики — если не больше", — сказал генсек НАТО.

Марк Рютте напомнил, что во время холодной войны европейцы тратили на оборону более 3 процентов своего ВВП, а именно такого размера расходов планируют достичь страны НАТО к 2030 году.

Нынешними планами Североатлантического союза являются расходы на оборону в размере не менее 2% ВВП, но даже такого показателя не достигли восемь членов НАТО.

После своего выступления Рютте не назвал конкретно новую цель по расходам на оборону, лишь сказав, что нужно "значительно больше 2 процентов".

Марк Рютте считает, что стремительный рост расходов России на оборону свидетельствует о том, что Кремль готовится к продолжительному конфликту как с Украиной, так и с другими европейскими странами.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-27 годы, согласно которому в следующем году правительство увеличит расходы по статье "национальная оборона" до нового рекорда. Военный бюджет РФ достигнет 6,2% государственного ВВП – это уровень военных диктатур Африки.

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