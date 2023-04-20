Генсек НАТО визитом в Киев посылает четкий сигнал России — военный эксперт

Приглашение Украины в Североатлантический альянс может состояться уже на ближайшем саммите в Вильнюсе.

Не анонсированный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ является свидетельством реальной евроатлантической интеграции Украины и четким сигналом об этом России.

Такое мнение высказал военный аналитик полковник Петр Черник в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, не случайно этот визит происходит тогда, когда новое российское наступление, о котором говорили еще с прошлой осени, захлебывается, разбиваясь об оборону украинских защитников.

"НАТО дает совокупный сигнал всему миру и прежде всего РФ, что Украина не останется сама, что никто от Украины не отвернулся и что у Украины есть перспективы вступления в НАТО", — подчеркнул военный эксперт.

Петр Черник отметил, что для Украины нет другой альтернативы, как интеграция в Североатлантический альянс. Каких-то конкретных решений по этому поводу можно ожидать уже на следующем саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе.

"Приглашение однозначно может состояться на следующем саммите. Однако я не разделяю оптимизма, что все произойдет в мега-быстрых позициях. Нам придется проделать невероятно много домашней работы”, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что для вступления Украины в НАТО еще "должно поработать все наше государство, вся наша дипломатия".

"И самое главное — мы все, украинцы, должны дать конечный ответ нашему извечному врагу, выбить его с нашей территории и начать целый пакет самых разных реформ, которые позволят нам вернуться назад в лоно цивилизованных народов", — резюмировал Петр Черник.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 апреля в Киеве, что все члены блока согласны – будущее Украины в Альянсе, однако сейчас главная цель – обеспечить победу в войне.

Читайте также: