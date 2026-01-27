Генсек НАТО выступил против создания независимой армии Евросоюза

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что система обороны Европы должна основываться на НАТО, а Европейский Союз должен играть вспомогательную роль, не создавая собственной военной структуры.

Об этом он сказал во время обмена мнениями в Европейском парламенте, сообщает корреспондент Укринформа.

По словам Рютте, идеи по созданию так называемых Европейских сил обороны могут привести к дублированию функций и усложнению архитектуры безопасности.

«Наверное, имеется в виду, что должно быть что-то вроде Европейских сил обороны. Конечно, это решать европейским странам, но я думаю, что здесь будет много дублирования», — отметил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что для таких структур пришлось бы выделять дополнительный военный персонал наряду с национальными армиями.

«Это усложнит ситуацию, и я думаю, что Путину это понравится, так что подумайте еще раз», — предостерег Рютте.

По его мнению, наиболее эффективным путем усиления оборонной готовности является четкое распределение ролей между ЕС и НАТО с использованием сильных сторон обоих институтов.

Рютте также подчеркнул, что Европа не способна обеспечить свою безопасность без участия Соединенных Штатов. По его словам, США остаются преданными НАТО и одновременно нуждаются в Альянсе в защите собственных интересов.

«Если кто-то думает, что Европейский Союз или Европа в целом могут защитить себя без США, продолжайте мечтать. Не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», — подчеркнул глава Альянса.

Он добавил, что в случае попытки ЕС обороняться автономно, без США, оборонные расходы европейских стран пришлось бы увеличить до 10% ВВП. Кроме того, создание собственного ядерного потенциала как элемента сдерживания потребовало бы дополнительных миллиардов евро.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что без поддержки Соединенных Штатов Америки НАТО не способно обеспечить надежную защиту стран-членов Альянса.