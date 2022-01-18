Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией и определил темы

Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией и определил темы

Йенс Столтенберг предлагает обсудить проведение военных учений и месторасположения ядерного вооружения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтетберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем объявил о готовности НАТО вести переговоры с Россией о так называемых гарантиях безопасности.

Об этом сообщил во вторник, 18 января, в своем Twitter журналист Reuters Томми Ланд.

В сообщении говорится, что генсек Альянса озвучил темы, которые НАТО может обсуждать на совместных брифингах с российской стороной. Речь идет о месте проведения военных учений и расположении ядерных ракет.

На пресс-конференции Столтенберг еще раз подчеркнул, что за любую эскалацию кризиса в Украине Россия заплатит высокую цену.

Как известно, в РФ хотят исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и, в частности, присоединение Украины к Альянсу. Также Россия требует, чтобы США обязались не развивать двустороннее военное сотрудничество со странами, не являющимися членами НАТО и ранее находившимися в составе СССР.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакты для обсуждения ответов США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" могут состояться уже в ближайшие дни.

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