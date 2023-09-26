Генсек ООН Гутерриш обратился к ядерным странам с призывом утилизации опасного оружия

В ООН заявили, что ядерный риск вырос до уровня холодной войны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости ликвидировать ядерное оружие в мире, поскольку, по его мнению, это "единственный способ преодолеть ядерную опасность".

Об этом говорится в заявлении, посвященном Международному дню борьбы за полное ликвидацию ядерного оружия во вторник, 26 сентября.

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"За десятилетие после ядерных атак на Хиросиму и Нагасаки, со всеми ужасными разрушениями и возникшими ужасными последствиями, был достигнут определенный прогресс под руководством ООН, но сейчас это отменяется. Когда геополитическое недоверие и конкуренция подтолкнули ядерный риск к уровню холодной войны, полная ликвидация такого оружия является единственным путём к мирному будущему", — сказал он.

В ООН отмечают, что нет договоров и соглашений, как региональных, так и глобальных, устанавливающих рамки для утилизации ядерного оружия.

"Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не только обязывает тех, кто его ратифицировал, остановить распространение, он также поощряет мирное использование ядерной энергии и разоружения. Это единственный договор, обязывающий страны, имеющие ядерное оружие, взять на себя обязательства по разоружению согласно международному праву", — подчеркнули в международной организации.

Напомним, после полутора лет российского вторжения ОНН нашла доказательства, что РФ систематически пытала украинских пленных до смерти.

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