Генсек ООН: мир приближается к катастрофическому превышению температуры

Антониу Гутерреш / © Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на климатическом саммите COP30 в бразильском Белене, заявил , что планета стремительно приближается к опасному пределу потепления в 1,5°C. По его словам, каждая доля градуса означает больше голода, потерь и страданий, особенно для тех, кто меньше всего виноват в изменении климата.

Выступая перед лидерами мира, Гутерреш подчеркнул, что даже незначительное повышение температуры чревато катастрофическими последствиями для человечества.

«Каждая доля градуса означает больше голода, перемещения и потерь – особенно для тех, кто меньше всего виноват. Это может перевести экосистемы в точки невозврата и усилить угрозы миру и безопасности», — заявил он.

Он назвал неспособность сдержать глобальное потепление «нравственным провалом и смертельной халатностью».

Неотвратимое превышение предела

Генсек ООН напомнил, что научные данные свидетельствуют о том, что временное превышение лимита в 1,5°C станет неизбежным уже в начале 2030-х годов.

«После десятилетий возражений и промедлений наука говорит нам, что превышение порога 1,5°C неизбежно. Но мы еще можем ограничить его масштаб и продолжительность», – сказал Гутерреш.

Он призвал к «парадигмальному сдвигу», чтобы уменьшить влияние глобального потепления, и подчеркнул: даже кратковременное превышение приведет к «разрушениям и колоссальным затратам для каждой страны».

Рекорды температур и тревожный доклад

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), концентрация парниковых газов в 2025 году достигла самого высокого уровня за последние 800 тысяч лет.

Генсек ВМО Селеста Сауло сообщила, что средняя температура Земли с января по август была на 1,42°C выше доиндустриальных показателей.

«Океаны также побили рекорды температуры, что наносит непоправимый ущерб морским экосистемам и мировой экономике», — подчеркнула она.

Согласно отчету State of the Global Climate Update 2025 , этот год может стать вторым или третьим самым жарким в истории. А десятилетие 2015-2025 годов уже признано самым горячим за 176 лет наблюдений.

Климатические катастрофы по всему миру

Отчет ВМО фиксирует самые низкие показатели арктического морского льда за всю историю, а также резкое сокращение площадей антарктического покрова. Поднятие уровня моря ускорилось почти вдвое по сравнению с 1990-ми годами из-за таяния ледников и нагревания океанов.

Стихийные бедствия — от наводнений и бурь до затяжных волн жары и масштабных пожаров — уже уничтожают продовольственные системы, заставляют тысячи людей покидать дома и наносят серьезный экономический ущерб.

«1,5°C – красная линия для человечества»

Гутерреш призвал правительства мира к немедленному сокращению выбросов и полному отказу от ископаемого топлива.

«Граница в 1,5°C – это красная линия для человечества. Мы должны быстро сокращать выбросы, ускорять отказ от ископаемого топлива и защищать леса и океаны», — подчеркнул он.

По словам Гутерреша, инвестиции в возобновляемую энергетику уже превышают вложения в ископаемое топливо на 800 миллиардов долларов.

«Чистая энергия выигрывает по цене, эффективности и потенциалу. Единственное, чего не хватает — это политическое мужество».

Единство океана и Амазонии

Спецпосланница COP30 по океану Маринез Шерер напомнила, что океаны и леса являются единственной живой системой, которая формирует климат Земли.

"Наука говорит четко: мы не преодолеем климатический кризис, если не будем действовать вместе ради океана", - заявила она.

Шерер подчеркнула, что океан производит более половины мирового кислорода, поглощает 90% избыточного тепла и обеспечивает миллиарды людей средствами к существованию, однако получает менее 1% климатического финансирования.

«Защита океана и Амазонии – это не просто экологический выбор, это акт выживания. Океан не может ждать — и мы тоже», — подытожила она.

