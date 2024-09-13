Генсек ООН осудил российскую атаку на судно с зерном в Черном море

В ООН заявили, что проход через Черное может критически важен для глобальной продовольственной безопасности.
В ООН осудили очередное преступление российских захватчиков, обстрелявших следовавшее в Египет судно с Украинским зерном.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш осуждает любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру, независимо от их места, в том числе и самые последние удары, передает Укринформ.
"Это еще один пример риска для мировой экономики, для мировой торговли, который мы наблюдаем в этом регионе. Это строгое напоминание о том, что суда продолжают сталкиваться с угрозами в Черном море, что угрожает безопасности и устойчивости экспорта сельскохозяйственной продукции", — отметил он. Дюжаррик.
Представитель генсека ООН заявил, что проход через Черное море остается "критически важным для глобальной продовольственной безопасности и удержания мировых цен под контролем".
Напомним, ранее сообщалось, что Россия вывозит украинское зерно с оккупированных территорий в Иран.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики хотят увеличить масштабы вывоза зерна из Украины.
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