Генсек ООН предупредил Путина о последствиях аннексии оккупированных украинских регионов

Глава Организации объединенных наций заявил, что российская аннексия не будет иметь никакой юридической силы и приведет к опасной эскалации.

В четверг, 29 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил Россию, что аннексия украинских регионов поставит под угрозу перспективы мира в регионе.

Его заявление журналистам цитирует Reuters.

По его словам, если Россия продолжит реализацию своих планов по аннексии четырех украинских регионов, это будет означать "опасную эскалацию".

Генсек ООН также отметил, что такой шаг Путина "продолжит драматическое влияние на мировую экономику, особенно в развивающихся странах, и помешает нашей способности доставлять жизненно необходимую помощь по всей Украине и за ее пределами".

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"Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь правового значения и заслуживает осуждения", — добавил Гутерреш.

Официальное объявление Кремлем аннексии 15% территории Украины станет подтверждением того, что Путин намерен продолжать свою войну против Украины, несмотря на серьезное военное поражение, понесенное российской армией в сентябре.

Напомним, президент России Владимир Путин 30 сентября в Москве собирается подписать документы о включении в состав РФ захваченных территорий Украины, на которых оккупанты провели так называемые "референдумы".

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