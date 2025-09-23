Генсек ООН призвал не отказывать Палестине в государственности, чтобы не «давать подарки экстремистам»

Генсек ООН Антониу Гутерреш / © Associated Press

Реклама

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ палестинцам в праве на собственное государство будет только способствовать распространению радикализма.

Во время международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что реализация принципа «двух государств» является единственным жизнеспособным путем достижения мира между Израилем и Палестиной, сообщает корреспондент Укринформ.

Гутерреш констатировал, что десятилетия дипломатических усилий не принесли результата, диалог сорван, а ситуация в регионе ухудшается с каждым часом.

Реклама

«Израильско-палестинский конфликт остается нерешенным… Ситуация невыносима», — подчеркнул он.

По словам генсека, единственный выход — «решение о двух государствах в пределах безопасных и признанных границ на основе линий до 1967 года, с Иерусалимом как столицей обоих государств».

Гутерреш в очередной раз осудил террористические атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября, одновременно отметив недопустимость коллективного наказания палестинского народа.

Он также озвучил ключевые требования международного сообщества: немедленное и постоянное прекращение огня, немедленное и безусловное освобождение всех заложников, а также немедленный, полный, безопасный, безусловный и беспрепятственный гуманитарный доступ.

Реклама

Особую тревогу вызывает ситуация на Западном берегу реки Иордан, где «непрерывное расширение поселений, ползучая угроза аннексии, усиление насилия со стороны поселенцев» создают «экзистенциальную угрозу для решения о двух государствах».

Обращаясь к оппонентам этого пути, Гутерреш задал риторический вопрос:

«Сценарий одного государства, где палестинцам отказано в базовых правах? Где они вынуждены жить в условиях вечной оккупации, дискриминации и покорения? Как это возможно в XXI веке?

По его убеждению, предоставление государственности палестинцам является их неотъемлемым правом, а не вознаграждением. Отказ в этом праве он назвал «подарком экстремистам по всему миру», что лишь будет способствовать дальнейшему распространению радикализма.

Реклама

«Я призываю вас сделать все возможное, чтобы решение о двух государствах победило — для народов Израиля, Палестины и для всего человечества», — подытожил генсек ООН.

Ранее сообщалось, что директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил, что Израиль может оказаться под санкциями большинства мира после решения о признании Палестины.

Мы ранее информировали, что Израиль подверг резкой критике решение Великобритании, Канады и Австралии признать государство Палестина.