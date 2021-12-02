Генсек ООН считает несправедливыми ограничения на поездки из-за распространения "Омикрона"

Ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш называет введение ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" несправедливым.

Об этом пишет "Интерфакс".

Очередные запреты на путешествия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, по его мнению, не только несправедливые и карательные, но и неэффективные.

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По его словам, ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.

Напомним, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.

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