Генсек ООН считает несправедливыми ограничения на поездки из-за распространения "Омикрона"

Ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш называет введение ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" несправедливым.
Об этом пишет "Интерфакс".
Очередные запреты на путешествия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, по его мнению, не только несправедливые и карательные, но и неэффективные.
По его словам, ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.
Напомним, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.
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