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Генсек ООН считает несправедливыми ограничения на поездки из-за распространения "Омикрона"

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Генсек ООН считает несправедливыми ограничения на поездки из-за распространения "Омикрона"

Associated Press

Ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш называет введение ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" несправедливым.

Об этом пишет "Интерфакс". 

Очередные запреты на путешествия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, по его мнению, не только несправедливые и карательные, но и неэффективные. 

По его словам, ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.

Напомним, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах. ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти.

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