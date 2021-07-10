Генсек ООН сказал, сколько нужно вакцин, чтобы прекратить пандемию коронавируса

Мир нуждается в глобальном плане вакцин, чтобы по крайней мере удвоить производство вакцин и обеспечить справедливое распределение.
Сейчас мы находимся на втором году глобальной пандемии, которая убила четыре миллиона человек.
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании представителей минфинов и нацбанков стран G20.
Глобальный разрыв между вакцинацией грозит всем, поскольку, когда вирус мутирует, он может стать еще более заразным или даже более смертоносным.
"Обещания доз и средств приветствуются — но их недостаточно. Нужно как минимум одиннадцать миллиардов доз для вакцинации 70 процентов мира и прекращения этой пандемии. Мир нуждается в глобальном плана вакцин, чтобы по крайней мере удвоить производство вакцин и обеспечить справедливое распределение", — отметил он.
Для реализации плана он призвал создать чрезвычайную целевую группу, которая объединит страны, производящие и могут производить вакцины, Всемирную организацию здравоохранения, международные финансовые учреждения, способные взаимодействовать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями.
"G20 лучше всего может возглавить мир в подготовке и реализации такого плана", — резюмировал он
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