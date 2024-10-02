Генсека ООН Гутерреша объявили в Израиле нежелательной персоной и запретили въезд в страну: какие причины

Почему Антониу Гутерреш стал персоной нон грата в Израиле.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был объявлен нежелательным лицом в Израиле и запретил ему въезд в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети Х.

Кац объяснил решение тем, что от Гутерреша не было "однозначного" осуждения атаки Ирана на Израиль.

"Каждый, кто не может однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на землю Израиля", – сказал Кац.

По словам министра, один из таких – генсек ООН, еще не осудивший резню и сексуальные преступления убийц ХАМАСа 7 октября, и не приведший к решениям об объявлении их террористической организацией”.

"Генсекретарь, оказывающий поддержку террористам, насильникам и убийцам ХАМАС, Хезболлы, хуситам, а теперь и флагману глобального терроризма — Ирану, запомнится как пятно в истории ООН", — добавил Кац.

Напомним, во время теракта в Тель-Авиве среди раненых была обнаружена украинка. 1 октября там погибли 7 человек, еще 16 пострадали.

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