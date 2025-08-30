Генсека Совета Европы госпитализировали: что произошло

Генсек Совета Европы Ален Берсе

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в ночь на субботу, 30 сентября.

Состояние Берсе не вызывает беспокойства, но участие в запланированных мероприятиях на следующей неделе остается неопределенным, говорится на сайте Совета Европы.

«Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает беспокойства, но как мера предосторожности он будет оставаться под наблюдением врачей в течение нескольких дней», — говорится в релизе.

Как отмечается, участие Берсе в Бледском стратегическом форуме было отменено, о чем сообщили Словенские власти.

Кроме того, тоже остается неопределенным его участие в мероприятиях, запланированных на следующую неделю.

