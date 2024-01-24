Генштаб Британии предупредил гражданских о призыве в армию в случае войны с Россией

На сегодняшний день все виды британских вооруженных сил переживают кризис найма и содержания войска, а количество полностью подготовленных солдат в армии сократится до 72 500 человек.

Начальник Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс предупредил, что в случае войны британская общественность будет призвана воевать, потому что армия государства слишком мала.

Об этом пишет The Telegraph.

Генерал Сандерс в своей речи 24 января подчеркнет необходимость для правительства "мобилизовать нацию" в случае войны с Россией.

Издание отмечает, что поскольку британская армия сократилась до минимального размера за столетие, начальник Генштаба, открыто критиковавший сокращение войск, хочет, чтобы британские мужчины и женщины были готовы к призыву, если НАТО вступит в войну с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как глава Военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр предупредил, что гражданские должны готовиться к полномасштабной войне с Россией в последующие 20 лет, что потребует кардинальных изменений в их жизни.

Бауэр заявил, что страны должны быть готовы "найти больше людей, если дело дойдет до войны", и рассмотреть возможность "мобилизации, резервистов или призыва".

Сандерс хочет, чтобы британцы были морально готовы к войне с РФ

"Понятно, что главнокомандующий армией не поддержал бы призыв, но считает, что должен произойти "сдвиг" в мышлении обычных британцев, где бы они думали больше как войска, морально готовые к войне с Россией", — отмечает издание.

Сандерс, который покинет должность начальника британского Генштаба через шесть месяцев, выступит с речью на Международной выставке бронетехники в Твикенгеме.

Издание напомнило, как в 2022 году генерал Сандерс использовал свою речь, чтобы предупредить, что Британия "столкнулась с моментом 1937 года" из-за войны в Украине. Генерал сказал, что его государство должно быть готово "бороться и побеждать", чтобы отразить угрозу со стороны России.

Угроза войны НАТО с РФ

Также читайте Угроза войны РФ и НАТО: глава ВС Норвегии озвучил возможные сроки нападения Путина на Европу

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии заявил 23 января, что страна должна увеличить расходы на оборону перед лицом потенциальной войны с Россией в течение трех лет. Это заявление прозвучало вслед за объявлением соседней Швеции, призывающей граждан готовиться к конфликту.

Опасения по поводу победы Трампа

В то же время, США пытаются принять пакет военной помощи Украине на 100 млрд дол. на фоне оппозиции республиканцев. А источники в обороне предупреждают, что если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США, это принесет победу России. Трамп ранее пообещал прекратить поставки американских боеприпасов в Украину.

Министр обороны Британии Грант Шеппс 23 января принял участие во встрече в формате "Рамштайн", на которой призвал других присоединиться к его государству в увеличении помощи Киеву. В этом году Великобритания планирует увеличить военную помощь до 2,5 млрд фунтов.

Британия тратит 2,5% ВВП на свою оборону, и Шеппс сказал, что хотел бы увеличить этот показатель до 3%.

Читайте главные новости дня:

Напряжение в британском кабинете министров по расходам на оборону возникло после того, как бывшая госсекретарь Пенни Мордаунт в начале этой недели предупредила Шеппса, что национальные интересы Британии будут под угрозой, если Королевский флот не будет идти в ногу с враждескими государствами.

Все виды британских вооруженных сил переживают кризис найма и содержания войск, а количество полностью подготовленных солдат в армии сократится до 72 500 человек.

Кризис в британской армии

Численность регулярных войск в британской армии составляет 75 983 человека, хотя источники в обороне настаивали, что количество заявок в армию было самым большим за последние шесть лет.

На прошлой неделе Capita, компания по аутсорсингу, отвечающая за набор в армию, сказала, что солдатам, имеющим видимые татуировки, сенную лихорадку или астму, следует разрешить присоединиться к армии, чтобы разрешить кризис.

Королевский флот пытается нанять больше людей, чем другие силы, имея всего 29 тыс. штатных новобранцев.

Ранее The Telegraph сообщило, что у британских ВМС так мало моряков, что им придется вывести из эксплуатации два военных корабля, чтобы укомплектовать свой новый класс фрегатов. HMS Westminster и HMS Argyll будут выведены из строя в 2024 году, а экипажи будут отправлены работать над новым флотом фрегатов типа 26, когда они поступят в эксплуатацию.

Также читайте Польша и Литва усиливают военное сотрудничество и проведут совместные учения – подробности

Как продемонстрировал недавний опрос Минобороны Британии, только 34% обслуживающего персонала сказали, что чувствуют, что их ценят, в то время как 46% испытывают недовольство общим уровнем своей работы.

За прошлый год британские Вооруженные силы покинули 16 260 человек. Это происходит на фоне того, что военные пытаются сохранить женский персонал на фоне кризиса сексуальных домогательств, охватившего армию.

В 2012 году Минобороны Британии заключило с Capita 10-летний контракт для работы по вербовке. Это контракт в 2020 году продлили еще на два года.

В этом году, получив задачу привлечь 9813 человек, Capita признала, что набрала только 5000.

Напомним, ранее в Британия сообщили, что отправят 20 тыс. военнослужащих на самые масштабные со времен Холодной войны учения НАТО в Восточной Европе Steadfast Defender, начавшиеся 22 января. Альянс отработает отпор российскому вторжению.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: НАТО восстает против России! К восточным границам стран-участниц стягивают 90-тысячное войско

Читайте также: