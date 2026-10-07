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Генштаб ко дню рождения Путина подсчитал "достижения" диктатора на войне: цифры шокируют
Российский диктатор Путин празднует 74-летие, и к этой дате Генштаб подвел его ключевые достижения в войне.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о боевых потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили около 1690 окупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие потери личного состава русских войск по состоянию на 7 октября ориентировочно составляют 1 545 950 человек.
Также с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 12 396 танков, 25 498 боевых бронированных машин, 50 836 артиллерийских систем, 2192 РСЗО, 1690 средств ПВО и 443 самолета.
Кроме того, российские войска потеряли 356 вертолетов, 551 876 беспилотников оперативно-тактического уровня, 159 128 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 5126 крылатых ракет, 4800 единиц специальной техники и 2878 наземных робототехнических комплексов.
По данным Генштаба, на море российская армия потеряла 35 кораблей и катеров и две подводные лодки.
В ведомстве подчеркнули, что цифры ориентировочные и постоянно уточняются.
Напомним, 28 сентября российская армия понесла рекордные потери с начала полномасштабной войны — 2090 военных за сутки. Британская разведка связывает высокий уровень потерь с продолжением Россией интенсивных боевых действий, в частности, в районе «пояса крепостей» вблизи Доброполья. Еще один высокий показатель зафиксировали 16 сентября - 1960 потерь.