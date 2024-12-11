Генштаб подтвердил, что ВСУ поразили нефтебазу врага в Брянской области

Был поражен наливной пункт "Брянск", который РФ активно использует для обеспечения своей армии.
Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Брянской области России в ночь на 11 декабря. Там разгорелся масштабный пожар.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 11 декабря нанесли удар по нефтебазе в Брянской области.
Как объяснили в Генштабе, НП "Брянск" – наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Россия активно использует этот наливной пункт для обеспечения своей армии.
В Генштабе также назвали последствия атаки:
"По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются".
Напомним, ночью в Брянской области прогремела серия взрывов, после чего начался сильный пожар.
Позже россияне в соцсетях сообщили, что вспыхнул нефтеперерабатывающий завод и горел наливной пункт нефтепровода "Дружба".
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