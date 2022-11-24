Генштаб ВСУ срочно обратился к народу Беларуси: "Спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории"

Пресс-служба ВСУ распространила срочное обращение к жителям Беларуси и призвала граждан помешать попыткам Кремля втянуть соседнюю страну в развязанную в Украине масштабную войну.

"Спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории, целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в частности АЭС "Островок", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что РФ использует любые способы, чтобы втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Представители Вооруженных сил Украины попросили граждан соседнего государства требовать от их руководства соблюдения статьи 18 Конституции РБ, а также обращать внимание на действия подозреваемых и присутствие подозрительного транспорта вблизи объектов критически важной инфраструктуры. Белорусов призывают сообщать правоохранителям о схожих случаях, а также доносить эти сведения до мирового сообщества, используя все имеющиеся средства.

Согласно статье 18, Республика Беларусь в своей внешней политике придерживается принципов равенства государств, неприменения силы, нерушимости границ и мирного урегулирования споров.

В обращении подчеркивается официальная позиция Киева. Отмечается, что Украина не считает Беларусь, а тем более белорусский народ, врагом. И не планирует никаких агрессивных действий на территории республики.

Однако представители ВСУ уточнили, что сегодня многое зависит от каждого, и выразили надежду на бдительность и понимание со стороны граждан Беларуси.

Что известно об угрозе из Беларуси

С территории Беларуси в наступление на Украину 24 февраля пошла первая техника оккупантов. Режим Лукашенко предоставил Путину территорию Беларуси для армейцев РФ, оттуда регулярно запускающих по Украине ракеты и иранские дроны.

В последнее время опасность наступления на территории Беларуси возросла. Советник офиса президента Алексей Арестович сообщил, что командование РФ рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. По его словам, один вариант – на Киев, второй вариант, условно говоря, Волынь. Впрочем, большинство российских мобилизованных, которые тренируются в Беларуси, готовятся отправиться на Донбасс, а не на северное направление.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр убеждает, что сегодня на белорусско-украинской границе находится недостаточное количество вражеских сил для повторного наступления. Она заверила, что Вооруженные силы Украины находятся в состоянии готовности к противодействию возможному наступлению.

Маневрамы в Беларуси Кремль готовит ловушку для ВСУ, будет ли Лукашенко воевать - Сергей Пелеса

Читайте также: