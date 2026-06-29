География не сложилась, а суфлер подвел: как Путин опять опозорился на публике (видео)

Владимир Путин / © Associated Press

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Во время интервью с российским пропагандистом Павлом Зарубиным диктатор РФ Владимир Путин читал заготовленные ответы с суфлера, но это все равно не спасло от конфузов и запинок в речи.

На кадрах видно, как глава Кремля постоянно отводил взгляд куда-то за спину пропагандиста, будто читает подготовленный текст. При этом он монотонно и тщательно перечисляет названия населенных пунктов, улиц и другие детали, но из его уст вылетала полнейшая чепуха. А когда он пытался импрозировать, то терялся и снова смотрел на суфлер.

Несмотря на подготовку к интервью, российский диктатор попал в конфуз, когда перепутал, или это было по сценарию, свой город в Белгородской области с украинской рекой и заявил о «захвате» российской армией Старого Оскола.

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Дата публикации 12:18, 29.06.26 Количество просмотров 7 Путин читал ответы с суфлера во время интервью

Перепутал российский город с украинской рекой — что известно

Российский президент Путин попал в конфуз, когда, комментируя ситуацию на фронте в Украине, заявил о захвате своего города. Он сказал, что российская армия оцепила украинские силы у Старого Оскола в Белгородской области. Однако там нет украинских военных. Скорее всего, глава Кремля имел в виду реку Оскол в Харьковской области, что вблизи Купянска.

В ВСУ отреагировали на заявление Путина. Группировка объединенных сил высмеяла конфуз диктатора и пообещала работать над продвижением в этот город.

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