«Геополитические игры»: на газопроводе Сербия-Венгрия нашли взрывчатку

Вучич и Орбан. Фото с Facebook Вучича

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в воскресенье, 5 апреля, рядом с объектом газовой инфраструктуры, соединяющей его страну с Венгрией, были обнаружены взрывные устройства.

Об этом пишет сербское издание РТВ.

По его словам, два пакета взрывчатки с детонаторами нашли в районе села Велебит на севере Сербии, «в нескольких сотнях метров от газопровода».

Место инцидента. Фото РТВ

«Я только что разговаривал с руководителем контрразведывательной службы, я тоже разговаривал с людьми из полиции. Мы ждем прокуроров, мы будем ждать, пока прокурор даст свою квалификацию», — сказал сербский лидер.

По его мнению, этот инцидент не мог бы произойти без логистической поддержки из-за границы. По его словам, есть определенные разведывательные зацепки, но он не может предоставить больше информации о них.

Президент Сербии заверил, что его государство будет безжалостным к каждому, кто попытается уничтожить часть самой ценной и важнейшей энергетической и любой другой инфраструктуры.

Он также сообщил, что обсудил эту ситуацию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и уточнил, что в случае подрыва газопровода Венгрия и север Сербии «остались бы без газа».

«Продолжается расследование. Я только что закончил разговор с Виктором Орбаном. Очевидно, что геополитические игры не оставят нас в покое. Поэтому мы должны показать самый высокий уровень боеготовности», — сказал Вучич.

Что ответил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал внеочередной совет безопасности и обороны из-за этого инцидента.

«Я только что разговаривал с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербские органы власти обнаружили взрывное устройство большой разрушительной силы и средства его активации на критически важной газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию», — отметил Орбан.

В то же время, пока Орбан еще не обвинял Украину в этом инциденте, которую «традиционно» делает виновной во всех бедах Будапешта.

