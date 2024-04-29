"Геополитический хаос, в частности из-за войны России против Украины": глава Евросовета сделал важное заявление

Вторжение России в Украину в 2022 году дало новый толчок стремлению Европейского Союза принять большее число стран.

Об этом 29 апреля заявил глава блока Шарль Мишель, передает Reuters.

Он выразил надежду, что союз из 27 стран и потенциальные новые члены будут готовы к 2030 году.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель выступил накануне 20-й годовщины "Большого взрыва" – расширения ЕС, когда к блоку, где в то время было всего 15 членов, присоединились еще 10 преимущественно бывших коммунистических стран, среди которых Польша и Венгрия и средиземноморские острова Мальта и Кипр.

"Это был призыв истории объединить европейские страны. Двадцать лет спустя мы сталкиваемся с подобным вызовом, потому что существует геополитический хаос, в частности из-за войны России против Украины. И противостояние этому хаосу является геополитической стратегией для того, чтобы снова объединиться", – добавил глава Евросовета.

По его словам, страны, которые присоединились к ЕС в 2004 году, увидели, что их общий валовой внутренний продукт на душу населения вырос с около половины среднего показателя по ЕС тогда до 80% по состоянию на данный момент.

Теперь претендентами на вступление в ЕС являются шесть балканских стран, Украина, Грузия и Молдова. Мишель отметил, что Украина, безусловно, является крупнейшим потенциальным членом ЕС с примерно 40-миллионным населением и крупным сельскохозяйственным сектором.

"Из-за войны, начатой Россией против Украины, появился новый импульс, оживление стратегии расширения (ЕС). Это сложный вызов. Но какая альтернатива? Альтернативой была бы ужасная, безответственная ошибка со стороны ЕС", – подчеркнул он и призвал Европейский Союз и стран-кандидатов осуществить до 2030 года реформы, необходимые для расширения.

По сообщению источника, состоятельные страны-члены ЕС с опаской относятся к вступлению такой большой страны, как Украина, ведь это может забрать много ресурсов из казны ЕС. В то же время Мишель отметил, что победой станет усиление международного влияния ЕС.

"ЕС является одной из трех основных региональных сил в мире вместе с Китаем и США. И с этим новым расширением идея состоит не только в том, чтобы стать больше. Он также должен стать более влиятельным", – сказал он.

Шарль Мишель заявил, что Киеву понадобятся особые переходные меры, ведь стране нужно будет восстанавливаться после войны, в то время как ЕС должен быть осторожным, чтобы полностью открыться для большого населения и экспорта продовольствия из Украины.

Напомним, глава блока Шарль Мишель призвал не недооценивать стоящие перед Европой вызовы.

Читайте также: